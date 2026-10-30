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    Hyperliquid schließt Deal mit NYSE-Mutter ICE

    17 % im Plus

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    Hyperliquid trotzt dem Ausverkauf am Kryptomarkt mit einem zweistelligen Kursplus. Ein Blockchain-Deal mit der NYSE-Mutter ICE treibt die Rallye an.

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    17 % im Plus - Hyperliquid schließt Deal mit NYSE-Mutter ICE
    Foto: Dall-E

    Während der Großteil des Kryptomarkts unter den Folgen des milliardenschweren Hackerangriffs auf Binance leidet, sticht eine Kryptowährung mit deutlichen Kursgewinnen besonders hervor. Der Hyperliquid-Token HYPE legt am Freitagmorgen um 16,52 Prozent auf 92,46 US-Dollar zu. Zwischenzeitlich betrug das Kursplus sogar mehr als 17 Prozent.

    Auslöser der Rallye ist eine Partnerschaft mit einem der mächtigsten Börsenbetreiber der Welt. Die Intercontinental Exchange (ICE), Muttergesellschaft der New York Stock Exchange (NYSE), will künftig regulierte Handelsmärkte auf der Hyperliquid-Blockchain betreiben.

    NYSE-Mutter setzt auf Hyperliquid

    Am Donnerstag gab ICE eine verbindliche Vereinbarung mit dem Handelsplattformbetreiber trade[XYZ] bekannt. Gemeinsam wollen die Unternehmen einen regulierten US-Markt für sogenannte Perpetual Futures aufbauen.

    Dabei handelt es sich um Terminkontrakte ohne festes Ablaufdatum, mit denen Anleger auf steigende oder fallende Kurse spekulieren können. Geplant sind entsprechende Produkte für Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe und Devisen.

    Die technische Grundlage soll die Hyperliquid-Blockchain liefern. Während trade[XYZ] die Handelsmärkte entwickelt, übernimmt ICE den regulierten Börsenbetrieb und die Abwicklung der Geschäfte.

    Zusätzlich beteiligt sich ICE als Minderheitsinvestor an trade[XYZ] und sichert sich die exklusiven Betreiberrechte für dessen regulierte Märkte.

    Allerdings steht das Vorhaben noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Ein konkreter Starttermin wurde bislang nicht genannt.

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    Krypto-Wale wetten 52,7 Millionen US-Dollar auf HYPE

    Die Ankündigung hat offenbar auch Großinvestoren auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Blockchain-Analyseplattform Lookonchain eröffneten fünf sogenannte Krypto-Wale Long-Positionen auf insgesamt 597.912 HYPE-Token. Der Gegenwert der Positionen beläuft sich auf 52,7 Millionen US-Dollar.

    Immer mehr Finanzkonzerne entdecken Hyperliquid

    ICE ist nicht das erste große Finanzunternehmen, das auf die Technologie setzt.

    Bereits im September kündigte die Kraken-Muttergesellschaft Payward an, regulierte Perpetual Futures auf Basis von Hyperliquid für US-Kunden anbieten zu wollen.

    Dabei sollen die regulierten Tochtergesellschaften Bitnomial und NinjaTrader Clearing den Börsenbetrieb, die Abwicklung und die Kundenkonten übernehmen. Auch dieses Vorhaben benötigt noch regulatorische Genehmigungen.

    Die beiden Initiativen könnten Hyperliquid den Zugang zu einem deutlich größeren Anlegerkreis eröffnen und die Bedeutung der Blockchain als Infrastruktur für den traditionellen Finanzmarkt stärken.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Hyperliquid zu EUR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 81,71EUR auf CryptoCompare Index (30. Oktober 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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