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    Ölkonzerns BP verdient deutlich mehr - Ölpreise und Raffineriemargen treiben

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    Für Sie zusammengefasst
    • BP-Gewinn springt auf knapp 8,5 Milliarden US-Dollar
    • Mehr als die Hälfte des Gewinns stammt aus Raffinerien
    • BP senkt Kosten, verkauft Vermögen und baut Schulden ab
    Ölkonzerns BP verdient deutlich mehr - Ölpreise und Raffineriemargen treiben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise und stark gestiegene Raffineriemargen haben dem britischen Ölkonzerns BP im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. In den drei Monaten bis Ende September schnellte der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn von 2,21 auf knapp 8,5 Milliarden US-Dollar (knapp 7,6 Mrd Euro), wie der britische Ölkonzern am Freitag in London mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Mehr als die Hälfte des Gewinns stammte aus dem Raffinerie- und Handelsgeschäft. An der Börse legte die BP-Aktie knapp 2 Prozent zu.

    "Wir leben in dynamischen Zeiten, in denen Volatilität und Störungen der Handelsströme weiterhin die Energiemärkte prägen", sagte Unternehmenschefin Meg O'Neill laut einer Mitteilung. Raffinerien arbeiteten nahezu an ihrer Kapazitätsgrenze, um Engpässe auszugleichen. Die Schifffahrt nehme andere und längere Routen in Anspruch, und die Freigabe von strategischen und kommerziellen Reserven trage dazu bei, Versorgungslücken zu überbrücken.

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    Sowohl der Iran-Krieg als auch die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien haben das Öl- und Kraftstoffangebot verknappt. Der Ölpreis liegt bei über 100 Dollar je Barrel und Preise für Kraftstoffe sind noch stärker gestiegen. Davon profitieren Ölkonzerne, wie BP, Shell und Co. Anders als viele der Wettbewerber zuletzt kündigten die Briten aber keine weiteren Aktienrückkäufe an.

    Unternehmenschefin Meg O'Neill steht erst seit April als erste Frau an der Spitze des Öl- und Gaskonzerns. Unter ihrer Regie senkt BP Kosten, verkauft Vermögenswerte und baut Schulden ab. Am 15. Dezember will die Managerin ein strategisches Update geben./mne/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 7,62 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5348. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,10GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -23,84 %/-7,38 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den steigenden BP-Kurs und seine zuletzt geringere Reaktion auf fallende Rohölpreise. Diskutiert werden 10 Euro als mögliches Kursziel, hohe Diesel- und Gaspreise sowie Versorgungsrisiken durch Angriffe auf Energieanlagen. Spekulationen über Schuldenfreiheit bis 2028 und höhere Dividenden bei dauerhaft hohen Ölpreisen stehen Bedenken zu Rezession, sinkender Ölnachfrage, Managemententscheidungen und Übergewinnsteuern gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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