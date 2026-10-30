Ölkonzerns BP verdient deutlich mehr - Ölpreise und Raffineriemargen treiben

Die Ukraine konzentriert ihre Attacken auf andere Hochwerziel u.a. auf eine Fabrik für Titanschwämme, die 25 % des weltweiten Titanherstellung ausmacht.





Zur Info: Titan wird auch in Energiewirtschaft eingesetzt (Bohrgestänge, Teile für die Raffenerien, Solarmodulhalterungen, Windräder, Atomanlagen usw.).





Desweiteren werden wichtige hochwertige Chemieanlagen getroffen die u.a. auch Grundstoffe für die Sprengstoffherstellung und eben auch Ammoniak

und Salpetersäure die für die Düngerproduktion wichtig sind.





Nach Meldungen haben die Hutis einen Angriff auf das Ölexportterminal Ras Tanura am 27.10 gestartet.





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Desweiteren wäre noch der TTF der sich im Moment Richtung 100er Marke bewegt (aktueller Preis jetzt 99,18 Euro).





Der Dieselpreis scheint sich auf hohem Niveau zu stabilisieren soweit noch keine Angriffe seitens der USA und Israel stattfinden.





Nach den Midterm befürchte ich einen demokratischen geführten Kongress und Senat was DT veranlassen könnte wieder

eine Kehrtwendung, weg von Putin hin zur Ukraine, veranlassen könnte.

Hintergrund ist es das er sich mit den Demokraten gut stellen will um seine Pfründe, die er sich und seine Buddys erschlichen haben,

zu sichern.