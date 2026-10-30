DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Sell'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Strategisch bewegten sich die Bayern in die richtige Richtung und die Einsparungen seien imposant, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Er erinnerte jedoch an die starke Kursrally. Wacker werde die konservativen Ziele für das vierte Quartal erreichen, aber die Anleger orientierten sich zunehmend längerfristig. Hier sieht Lamotte eher Risiken. Mit seinen Ergebnisschätzungen zwischen 2027 und 2029 liegt er im Schnitt 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 82,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 84
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
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Kursziel alt: 84
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