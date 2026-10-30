BERENBERG stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Gasekonzerns hätten den guten Monat für die Aktien gekrönt, die seit dem erfreulichen Kapitalmarkttag am 6. Oktober Fahrt aufgenommen hätten, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er räumt den Titeln ein gutes Wachstumspotenzial ein./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 179,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00 € , was eine Steigerung von +18,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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