BERENBERG stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Gasekonzerns hätten den guten Monat für die Aktien gekrönt, die seit dem erfreulichen Kapitalmarkttag am 6. Oktober Fahrt aufgenommen hätten, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er räumt den Titeln ein gutes Wachstumspotenzial ein./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 179,8EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
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