OHB sackt ab - seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 110,87 %

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von OHB nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +5,29 %.

Europäische Luftfahrt- und Rüstungswerte stehen unter Druck: Auch Airbus, Leonardo und Thales geben nach, allerdings deutlich weniger als OHB. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser für den Kursrutsch beim Raumfahrtkonzern liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +18,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +110,87 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,78 % geändert.

So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,96 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,70 %. Lockheed Martin verliert -0,21 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,56 %.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 79,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 45,88 %, über 10 Jahre bei 29,42 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,04 % 1 Monat +35,72 % 3 Monate +5,29 % 1 Jahr +145,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.10.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg von 160 auf 255 Euro, einen Rücksetzer um 7 % und die anschließende Erholung. Im Fokus steht der mögliche SATCOMBw4-Auftrag gemeinsam mit Rheinmetall. Davon werden deutlich höhere Umsatz- und Gewinnerwartungen für OHB erhofft. Diskutiert wird, ob eine Auftragsvergabe weitere Kursgewinne auslösen würde oder Gewinnmitnahmen folgen. Auch eine Konsolidierung nach dem starken Anstieg wird kontrovers eingeschätzt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,88 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.