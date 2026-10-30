Tesco zieht sich zurück: Dieser Milliardendeal verändert Europas Supermärkte

Ein Milliardendeal verändert den europäischen Lebensmittelhandel. Der britische Supermarktriese Tesco verkauft seine Geschäfte in Tschechien und der Slowakei an den niederländischen Konkurrenten Ahold Delhaize . Der Unternehmenswert der Transaktion liegt bei 1,7 Milliarden Euro. Für beide Konzerne könnte der Schritt weitreichende Folgen haben.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Wie Reuters berichtet, erhält Tesco einen Nettoerlös von rund 1,2 Milliarden Euro vor Steuern und Transaktionskosten. Die Übernahme umfasst sämtliche Supermärkte, Büros und Logistikstandorte in beiden Ländern. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant, sofern die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Besonders interessant für Tesco-Aktionäre: Der Konzern will den Großteil des Verkaufserlöses über ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm an seine Anteilseigner zurückgeben. Tesco erwartet, dass sich die Transaktion nach Berücksichtigung der Rückkäufe weitgehend neutral auf den Gewinn je Aktie und das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis auswirkt.

Der Verkauf ist Teil eines umfassenden strategischen Rückzugs aus internationalen Märkten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich Tesco von seinen Geschäften in Südkorea, Thailand und Malaysia getrennt. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf seine Heimatmärkte Großbritannien und Irland.

Für Ahold Delhaize ist der Deal dagegen eine Wachstumsoffensive. Der niederländische Handelskonzern betreibt in Tschechien bereits die Supermarktkette Albert. Durch die Übernahme der Tesco-Standorte könnte er seine Marktposition erheblich stärken und Synergien beim Einkauf, in der Logistik und im Filialnetz erschließen. Allerdings steht die Übernahme noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigung. Insbesondere in Tschechien dürfte die Wettbewerbsbehörde die Zusammenlegung der bestehenden Albert-Märkte mit den Tesco-Filialen genau prüfen.

Eine weitere Frage bleibt offen: die Zukunft des Tesco-Geschäfts in Ungarn. Dieser Unternehmensbereich ist nicht Bestandteil der Transaktion. Tesco will seine strategischen Optionen für den ungarischen Markt separat prüfen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion