Aeson Power demonstriert die Vielseitigkeit der Natriumionen-Technologie auf der All Energy Australia 2026

MELBOURNE, Australien, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Aeson Power demonstrierte die Vielseitigkeit der Natriumionen-Technologie in den Bereichen Energiespeicherung und Automobilanwendungen auf der All Energy Australia 2026, die im Melbourne Convention and Exhibition Centre stattfand. Am Stand G101 präsentierte das Unternehmen seine neuesten Lösungen und hob dabei die wachsende Bedeutung der Natriumionen-Technologie auf dem australischen Energiespeichermarkt hervor.

Flexible Natriumionenlösungen für die Energiespeicherung im Wohnbereich

Ein besonderes Highlight war das auf dem APSI2500 basierende Natriumionen-Batteriesystem, das für Energiespeicheranwendungen im Wohnbereich entwickelt wurde. Durch die Kombination von Natriumionenbatterien mit den von Aeson Power entwickelten Ecocase- und Ecocab-Komponenten unterstützt das System flexible Kapazitätskonfigurationen, um den unterschiedlichen Energiespeicherbedürfnissen von Haushalten gerecht zu werden. Dank der Sicherheitsvorteile der Natriumionentechnologie und des breiten Betriebstemperaturbereichs bietet das System Haushalten eine flexible Energiespeicheroption, bei der die Sicherheit im Vordergrund steht.

Intelligente Energiespeicher für kommerzielle und industrielle Anwendungen

Aeson Power präsentierte außerdem den HaloDyne Na 120/119, ein All-in-One-Natriumionen-Energiespeichersystem mit Flüssigkeitskühlung für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Die Natriumionen-Chemie sowie der mehrstufige Brandschutz sind darauf ausgelegt, die Systemsicherheit zu erhöhen. Mit einer hohen Lade- und Entladerate von 1C liefert das System bis zu doppelt so viel Nennleistung wie ein vergleichbares 0,5C-System mit gleicher Batteriekapazität. Dadurch eignet es sich gut für das Management von Lastspitzen, die Energiearbitrage über mehrere Spitzenlastzeiten und die Frequenzregelung von Mikronetzen, wobei eine hohe Ausgangsleistung dazu beitragen kann, die für bestimmte Anwendungen benötigte Batteriekapazität zu reduzieren sowie den Platzbedarf zu optimieren.

Natriumionentechnologie für Startanwendungen in Kraftfahrzeugen

Die Ausstellung präsentierte auch die NaForce-Natriumionen-Starterbatterieserie und demonstrierte damit die zunehmende kommerzielle Nutzung der Natriumionentechnologie im Automobilsektor. Als Teil des etablierten Produktportfolios von Aeson Power spiegelt NaForce die Bemühungen des Unternehmens wider, Innovationen im Bereich der Natriumionentechnologie in praktische, reale Anwendungen im Automobilbereich zu überführen.

Zusammen verdeutlichten die drei Produktlinien die Vielseitigkeit der Natriumionen-Technologie, von flexiblen Energiespeicherkonfigurationen für Privathaushalte über integrierte gewerbliche Energiespeicherlösungen bis hin zu Starterlösungen für Kraftfahrzeuge. Durch kontinuierliche Produktentwicklung strebt Aeson Power danach, zuverlässige Leistung, sicherheitsorientiertes Design sowie flexible Integration in den sich wandelnden Energie- und Automobilmärkten zu bieten.

Die Natriumionenlösungen von Aeson Power stießen bei Besuchern der All Energy Australia 2026 auf großes Interesse und führten während der gesamten Messe zu angeregten Gesprächen mit Branchenexperten.

Informationen zu Aeson Power

Aeson Power ist ein australischer Pionier im Bereich der Batterietechnologie der nächsten Generation und beliefert die globalen Automobil- und Energiemärkte mit fortschrittlichen Natriumionenlösungen. Aeson Power entwirft, entwickelt und vermarktet hochzuverlässige Batterielösungen für die Automobilindustrie, die Energiespeicherung sowie weitere Bereiche.

Weitere Informationen finden Sie auf www.aesonpower.com

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