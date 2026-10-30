Infineon-Bonus-Zertifikat mit 35%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Wegen der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern und der positiven Gewinnaussichten des Konzerns bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 96 Euro ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie.

Anlage-Idee: Wer auf dem im Vergleich zum Höchststand deutlich reduzierten Kursniveau den Einstieg in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Infineon-Aktie in Erwägung zieht und auch im Falle einer schwächeren Kursentwicklung der Aktie hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Infineon-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 35 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 64 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000HF1KBM5), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 64 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 35 Euro. Beim Infineon-Aktienkurs von 51,75 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 47,40 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Investoren mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Erwerb der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 47,40 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 35,02 Prozent (gleich 30 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,37 Prozent auf 35 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 35 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 47,40 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.