ZKONG und der führende deutsche Baumarktkonzern hagebau treiben die Digitalisierung ihrer Filialen mit über 50.000 Artikeln voran.

Nach rund viermonatigen Umbauarbeiten wurde der neue Hagebaumarkt in Selb offiziell eröffnet.

SELB, Deutschland, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Digitalisierung des europäischen Einzelhandels gewinnen elektronische Regaletiketten (ESLs) immer mehr an Bedeutung für die Digitalisierungsstrategien der Einzelhändler und tragen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz der Geschäfte bei.

Die 1964 gegründete Firma hagebau ist eine der führenden deutschen Einzelhandelsgruppen für Heimwerkerbedarf und Baustoffe mit einer etablierten Präsenz in ganz Europa. Das Netzwerk hagebaumarkt deckt wichtige Einzelhandelssegmente ab, darunter Heimwerken, Hausrenovierung, Baumaterialien und Gartenbedarf.

Verbesserung der Mitarbeitereffizienz und des Filialbetriebs

Das Selb-Geschäft erstreckt sich über eine Fläche von rund 7.000 m² und bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten aus verschiedenen Kategorien. Die Komplexität des Geschäftsbetriebs ergibt sich nicht nur aus der Größe des Geschäfts, sondern auch aus der Breite und Vielfalt des Produktsortiments, was die manuelle Preisprüfung und Etikettenpflege besonders anspruchsvoll macht.

Daher wurde die ESL-Technologie von Anfang an in den Modernisierungsplan integriert, was schnellere Preisaktualisierungen und genauere Informationen im gesamten Geschäft ermöglicht.

Konzipiert für die Komplexität des Heimwerkermarktes

Im Gegensatz zu herkömmlichen Supermärkten weisen Baumärkte eine höhere Komplexität im Warenmanagement auf:

Komplexe Produktinformationen: Baumaterialien, Eisenwaren und Werkzeuge weisen oft mehrere Produkteigenschaften auf, darunter Modell, Größe, Material, Farbe, Kompatibilität und Anwendung. Diese Details sind für Kaufentscheidungen von entscheidender Bedeutung.

Diverse Verkaufsumgebungen: Die Produkte können auf Regalen, Haken, freistehenden Vorrichtungen, im Freien oder in Lagerhallen-ähnlichen Ausstellungsbereichen präsentiert werden, wofür ESLs in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Montageoptionen benötigt werden.

Anspruchsvolleres manuelles Management: Auch wenn Preisänderungen seltener vorkommen als im Lebensmitteleinzelhandel, bleibt das Auffinden von Produkten und das Ersetzen der richtigen Etiketten in einem vielfältigen Sortiment zeitaufwändig.

Um der breiten Produktpalette und den unterschiedlichen Präsentationsformaten des Geschäfts gerecht zu werden, setzte ZKONG eine Mischung aus ESLs mit Breiten von 1,3 bis 4,2 Zoll ein. Durch die flexible Kombination verschiedener Größen passen sich die ESLs nahtlos an die unterschiedlichen Auslagen des Geschäfts an und tragen so dazu bei, die saubere und ordentliche Präsentation zu gewährleisten, die mit modernen deutschen Einzelhandelsumgebungen verbunden ist.

Neben den Etiketten selbst wird die Implementierung durch die Basisstationen von ZKONG unterstützt, die eine stabile drahtlose Übertragung gewährleisten und es ermöglichen, Produkt-, Preis- und Werbeinformationen in Echtzeit auf den Displays am Regalrand zu aktualisieren. Dies trägt dazu bei, dass die Informationen im Geschäft mit den Backend-Daten übereinstimmen.

Intelligentere Einzelhandelsabläufe gestalten

ESLs verändern die Arbeitsweise von Einzelhandelsgeschäften. Durch den Einsatz dieser digitalen Regalrandgeräte können Einzelhändler die betriebliche Effizienz ihrer Geschäfte verbessern und gleichzeitig die Mitarbeiter von zeitaufwändigen Regalkontrollen und Etikettenwechseln entlasten, sodass diese mehr Zeit und Energie für die Kundenbetreuung aufwenden können.

Aufbauend auf seiner starken Präsenz in ganz Europa stärkt ZKONG kontinuierlich seine Kompetenzen in den Bereichen ESL-Hardware, drahtlose Infrastruktur und zentralisierte Managementsysteme und ermöglicht so maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Einzelhandelsumgebungen. Das Projekt hagebaumarkt Selb markiert einen weiteren Schritt in der Expansion von ZKONG in den europäischen Einzelhandelssektor für Heimwerkerbedarf. Mit Projekten wie diesem erkundet ZKONG weiterhin neue Möglichkeiten, um den sich wandelnden digitalen Bedürfnissen des europäischen Einzelhandels gerecht zu werden.

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