PSI AG: Umsatz wächst, Einmalaufwendungen belasten
Wachstum mit Gegenwind: PSI steigert den Umsatz, doch Stahlkrise und rückläufige Aufträge belasten das Geschäft. Ein neues Sparprogramm soll den Softwarekonzern auf Kurs bringen.
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,6 % auf 210,9 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBIT sank um 20,7 % auf 4,6 Mio. Euro; das Konzernergebnis blieb mit −22,9 Mio. Euro negativ, verbesserte sich aber gegenüber dem Vorjahr.
- Grid & Energy Management und Logistics steigerten ihren Umsatz um 16,7 % beziehungsweise 11,1 %; Process Industries & Metals verzeichnete wegen der Stahlkrise einen Rückgang von 15,9 %.
- Auftragseingang und Auftragsbestand gingen im Jahresvergleich um 19,3 % auf 217 Mio. Euro beziehungsweise um 14,4 % auf 161 Mio. Euro zurück.
- PSI startete ein weiteres Kostensenkungsprogramm zur Bündelung von Verantwortlichkeiten und Vereinheitlichung von Prozessen; die Belegschaft sank auf 2.198 Beschäftigte.
- Für 2026 erwartet PSI rund 5 % Umsatzwachstum, einen Auftragseingang auf Vorjahresniveau und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 2 %; zudem steht ein Delisting-Angebot im Raum.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei PSI AG ist am 30.10.2026.
Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.
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