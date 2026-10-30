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    Bayer: Aktie jubelt! Im Glyphosat-Drama könnte sich jetzt alles ändern

    Endet der Aktionärs-Albtraum?

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    Jahrelang hat der Glyphosat-Streit Bayer Milliarden gekostet und die Aktionäre belastet. Jetzt gelingt dem Konzern ein entscheidender Erfolg vor Gericht. Doch die größte Milliardenentscheidung steht noch aus.

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    Endet der Aktionärs-Albtraum? - Bayer: Aktie jubelt! Im Glyphosat-Drama könnte sich jetzt alles ändern
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild

    Bayer gelingt im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit der nächste wichtige Sieg – und die Aktie setzt ihre Rallye fort. Eine US-Jury in St. Louis entschied einstimmig zugunsten der Bayer-Tochter Monsanto. Am Freitagmorgen schossen die Aktien auf Tradegate um 4,9 Prozent auf 50,31 Euro nach oben, nachdem sie bereits am Donnerstag mehr als vier Prozent gewonnen hatten. Der Erfolg kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Bayer wartet auf die richterliche Genehmigung eines Sammelvergleichs über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Milliarden Euro).

    Es ist der erste gewonnene Glyphosat-Prozess seit der wegweisenden Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs im Juni. Damals hatte der Supreme Court die Möglichkeiten für Klagen wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise erheblich eingeschränkt. Der neue Fall galt als besonders wichtiger Test, weil die Klägerinnen andere rechtliche Argumente vorbrachten.

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    Die drei Frauen hatten Monsanto vorgeworfen, der Unkrautvernichter Roundup sei fehlerhaft entwickelt worden und habe ihre Krebserkrankungen verursacht. Zudem ging es um Betrug und Fahrlässigkeit. Die Geschworenen wiesen die Vorwürfe einstimmig zurück. Damit scheiterte auch der Versuch, Bayer auf anderen rechtlichen Wegen zur Verantwortung zu ziehen – zumindest in diesem Verfahren.

    Wie Reuters berichtet, sieht sich Bayer weiterhin mit rund 65.000 Glyphosat-Klagen in den USA konfrontiert. Die Verfahren belasten den Konzern seit der Monsanto-Übernahme im Jahr 2018 und haben bereits Milliarden verschlungen. Der aktuelle Erfolg könnte nun die Position des Unternehmens in weiteren Rechtsstreitigkeiten stärken.

    Bayers US-Chefjustiziar Bill Dodero wertete das Urteil als deutliches Signal an weitere Kläger. Diese müssten erhebliche rechtliche und beweistechnische Hürden überwinden. Ein endgültiges Ende der Glyphosat-Prozesse bedeutet der Richterspruch allerdings nicht.

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    Für Anleger richtet sich der Blick deshalb auf die nächste große Entscheidung: Ein Gericht in Missouri prüft derzeit den vorgeschlagenen Sammelvergleich. Bayer würde damit über bis zu 21 Jahre gestaffelte und gedeckelte Zahlungen von insgesamt maximal 7,25 Milliarden US-Dollar leisten. Die richterliche Zustimmung steht noch aus.

    Die Analysten reagieren zuversichtlich. JPMorgan-Experte Richard Vosser sieht in dem Urteil einen weiteren Schritt zur Eindämmung der Rechtsrisiken und erwartet eine positive Kursreaktion. Die US-Bank bestätigt ihre Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro. Jefferies-Analyst Michael Leuchten spricht ebenfalls von einem ermutigenden Erfolg, bleibt mit "Hold" und einem Kursziel von 46 Euro aber zurückhaltender.

    Damit könnte Bayer an der Börse den höchsten Stand seit Ende September erreichen. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, ob der Konzern nach dem erneuten Gerichtserfolg auch bei der umfassenden Beilegung seiner Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten vorankommt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 49,84EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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