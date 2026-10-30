HiTHIUM präsentiert eine 8-Stunden-LDES-Lösung sowie lokale Kompetenzen auf der All Energy Australia

MELBOURNE, Australien, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober präsentierte HiTHIUM, ein weltweit führendes Unternehmen für Energiespeichertechnologie, auf der All Energy Australia in Melbourne sein ∞Power 6,9 MWh-Batterieenergiespeichersystem (BESS), das speziell für eine Speicherdauer von acht Stunden ausgelegt ist, sowie seine Kompetenzen im Bereich der Netzkonformität, sein lokales Servicenetz und seine Energiespeicherlösungen für Gewerbe- und Industrieanwendungen sowie für Privathaushalte.

Die Langzeitspeicherung von Energie gewinnt in Australien zunehmend an Bedeutung für die Flexibilität des Stromnetzes und die Versorgungssicherheit. Die australische Bundesregierung unterstützt steuerbare Projekte für saubere Energie durch das Capacity Investment Scheme (CIS), während New South Wales weiterhin spezielle LDES-Ausschreibungen vorantreibt und damit neue Möglichkeiten für Speicherprojekte mit einer Speicherdauer von acht Stunden oder länger schafft.

Auf der Ausstellung präsentierte HiTHIUM sein ∞Power 6,9 MWh-Batterieenergiespeichersystem (BESS), das speziell für eine Speicherdauer von acht Stunden ausgelegt ist. In Australien dauern Hochpreisphasen zunehmend länger, wobei Phasen von vier Stunden oder mehr im Jahr 2025 über 70 % der Erlöse aus Stromknappheit ausmachten und sich der wirtschaftliche Wert von Energiespeichern zunehmend in Richtung einer zuverlässig verfügbaren Versorgungsdauer verschiebt. Eine Analyse von CSIRO GenCost zeigt, dass zwei 4-Stunden-Systeme, die zusammen die gleiche Energie über acht Stunden bereitstellen, etwa 23 % mehr kosten würden als ein speziell für acht Stunden ausgelegtes System, das bei Preisspitzen ein größeres wirtschaftliches Potenzial bietet.

Das in einen Standard-20-Fuß-Container integrierte ∞Power 6,9 MWh BESS bietet einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 96 %, eine geplante Lebensdauer von 25 Jahren sowie Kompatibilität mit PCS- und EMS-Produkten führender globaler Anbieter. Im Vergleich zu einer 4-Stunden-Konfiguration reduziert es den Flächenverbrauch um 15 % und kann durch Systemoptimierung die spezifischen Speicherkosten (LCOS) senken. Das System wurde gemäß den Normen NFPA, IEC sowie AS entwickelt und bietet daher ein hohes Maß an Sicherheit.