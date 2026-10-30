🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    HiTHIUM präsentiert eine 8-Stunden-LDES-Lösung sowie lokale Kompetenzen auf der All Energy Australia

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    MELBOURNE, Australien, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober präsentierte HiTHIUM, ein weltweit führendes Unternehmen für Energiespeichertechnologie, auf der All Energy Australia in Melbourne sein ∞Power 6,9 MWh-Batterieenergiespeichersystem (BESS), das speziell für eine Speicherdauer von acht Stunden ausgelegt ist, sowie seine Kompetenzen im Bereich der Netzkonformität, sein lokales Servicenetz und seine Energiespeicherlösungen für Gewerbe- und Industrieanwendungen sowie für Privathaushalte.

    HiTHIUM Showcases 8-Hour LDES Solution and Local Capabilities at All Energy Australia

    Die Langzeitspeicherung von Energie gewinnt in Australien zunehmend an Bedeutung für die Flexibilität des Stromnetzes und die Versorgungssicherheit. Die australische Bundesregierung unterstützt steuerbare Projekte für saubere Energie durch das Capacity Investment Scheme (CIS), während New South Wales weiterhin spezielle LDES-Ausschreibungen vorantreibt und damit neue Möglichkeiten für Speicherprojekte mit einer Speicherdauer von acht Stunden oder länger schafft.

    Auf der Ausstellung präsentierte HiTHIUM sein ∞Power 6,9 MWh-Batterieenergiespeichersystem (BESS), das speziell für eine Speicherdauer von acht Stunden ausgelegt ist. In Australien dauern Hochpreisphasen zunehmend länger, wobei Phasen von vier Stunden oder mehr im Jahr 2025 über 70 % der Erlöse aus Stromknappheit ausmachten und sich der wirtschaftliche Wert von Energiespeichern zunehmend in Richtung einer zuverlässig verfügbaren Versorgungsdauer verschiebt. Eine Analyse von CSIRO GenCost zeigt, dass zwei 4-Stunden-Systeme, die zusammen die gleiche Energie über acht Stunden bereitstellen, etwa 23 % mehr kosten würden als ein speziell für acht Stunden ausgelegtes System, das bei Preisspitzen ein größeres wirtschaftliches Potenzial bietet.

    Das in einen Standard-20-Fuß-Container integrierte ∞Power 6,9 MWh BESS bietet einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 96 %, eine geplante Lebensdauer von 25 Jahren sowie Kompatibilität mit PCS- und EMS-Produkten führender globaler Anbieter. Im Vergleich zu einer 4-Stunden-Konfiguration reduziert es den Flächenverbrauch um 15 % und kann durch Systemoptimierung die spezifischen Speicherkosten (LCOS) senken. Das System wurde gemäß den Normen NFPA, IEC sowie AS entwickelt und bietet daher ein hohes Maß an Sicherheit.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    HiTHIUM präsentiert eine 8-Stunden-LDES-Lösung sowie lokale Kompetenzen auf der All Energy Australia MELBOURNE, Australien, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Am 28. Oktober präsentierte HiTHIUM, ein weltweit führendes Unternehmen für Energiespeichertechnologie, auf der All Energy Australia in Melbourne sein ∞Power …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     