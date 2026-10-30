Börsenstart Europa - 30.10. - TecDAX schwach -0,60 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.697,32 PKT und fällt um -0,26 %. Top-Werte: PUMA +6,60 %, AUTO1 Group +4,21 %, CTS Eventim +2,64 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,92 %, Bechtle -3,59 %, Deutz -3,18 %

Der DAX steht bei 26.019,68 PKT und verliert bisher -0,22 %. Top-Werte: Bayer +4,04 %, Scout24 +2,45 %, Hannover Rueck +2,12 % Flop-Werte: Siemens Energy -3,93 %, Infineon Technologies -1,75 %, Hochtief -1,57 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.134,64 PKT und verliert bisher -0,60 %.

Top-Werte: Nemetschek +2,48 %, ATOSS Software +2,44 %, Carl Zeiss Meditec +2,11 %

Flop-Werte: OHB -6,49 %, PVA TePla -4,50 %, SILTRONIC AG -3,92 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.172,89 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Sanofi +4,60 %, Bayer +4,04 %, DANONE +2,12 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,93 %, ASML Holding -3,00 %, Schneider Electric -2,12 %

Der AT 20 steht bei 6.459,98 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: OMV +1,99 %, DO & CO +1,09 %, Erste Group Bank +0,98 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,76 %, voestalpine -1,75 %

Der CH 20 steht bei 14.788,51 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Swiss Re +2,15 %, Givaudan +1,75 %, Lonza Group +1,45 %

Flop-Werte: Logitech International -3,00 %, ABB -1,38 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.258,98 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: AstraZeneca +2,75 %, Securitas Shs(B) +2,01 %, Essity Registered (B) +1,97 %

Flop-Werte: ABB -1,38 %, Sandvik -1,31 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.685,00 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: Allwyn +1,87 %, Coca-Cola HBC +1,26 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,11 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,97 %, Viohalco -2,24 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,09 %