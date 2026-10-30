Börsenstart Europa - 30.10. - TecDAX schwach -0,60 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.019,68 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: Bayer +4,04 %, Scout24 +2,45 %, Hannover Rueck +2,12 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,93 %, Infineon Technologies -1,75 %, Hochtief -1,57 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.697,32 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: PUMA +6,60 %, AUTO1 Group +4,21 %, CTS Eventim +2,64 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,92 %, Bechtle -3,59 %, Deutz -3,18 %
Der TecDAX steht bei 4.134,64 PKT und verliert bisher -0,60 %.
Top-Werte: Nemetschek +2,48 %, ATOSS Software +2,44 %, Carl Zeiss Meditec +2,11 %
Flop-Werte: OHB -6,49 %, PVA TePla -4,50 %, SILTRONIC AG -3,92 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.172,89 PKT und verliert bisher -0,43 %.
Top-Werte: Sanofi +4,60 %, Bayer +4,04 %, DANONE +2,12 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,93 %, ASML Holding -3,00 %, Schneider Electric -2,12 %
Der AT 20 steht bei 6.459,98 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: OMV +1,99 %, DO & CO +1,09 %, Erste Group Bank +0,98 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,76 %, voestalpine -1,75 %
Der CH 20 steht bei 14.788,51 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: Swiss Re +2,15 %, Givaudan +1,75 %, Lonza Group +1,45 %
Flop-Werte: Logitech International -3,00 %, ABB -1,38 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.258,98 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: AstraZeneca +2,75 %, Securitas Shs(B) +2,01 %, Essity Registered (B) +1,97 %
Flop-Werte: ABB -1,38 %, Sandvik -1,31 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.685,00 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: Allwyn +1,87 %, Coca-Cola HBC +1,26 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,11 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,97 %, Viohalco -2,24 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,09 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.