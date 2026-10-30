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    Unicredit wirbt bei Mittelstand um Vertrauen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit will Mittelständler-Bedenken zerstreuen
    • Zwei Banknetze sollen Firmen neue Märkte öffnen
    • Bund pocht auf starke Commerzbank im Mittelstand
    Unicredit wirbt bei Mittelstand um Vertrauen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Commerzbank -Großaktionärin Unicredit will Bedenken deutscher Mittelständler gegen eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses zerstreuen. "Wir werden unsere Unterstützung für Firmenkunden weiter ausbauen und dabei auf den bestehenden Netzwerken und gewachsenen Kundenbeziehungen von HVB und Commerzbank aufbauen und diese gezielt weiterentwickeln", sicherte Unicredit-Chef Andrea Orcel in einer schriftlichen Mitteilung zu.

    Die italienische Großbank, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) vertreten ist, hat sich Zugriff auf knapp die Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert und hat von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) jüngst die Genehmigung zur Kontrollübernahme erhalten. Die Unicredit sieht bei einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Orcel will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden.

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    Bund fordert weiterhin starke Rolle der Commerzbank im Mittelstand

    Der Bund, der mit gut 13 Prozent zweitgrößter Einzelaktionär der Commerzbank ist, pocht darauf, dass die Bank ihre wichtige Rolle für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands weiter erfüllen kann.

    Die Unicredit betont in der aktuellen Mitteilung: "Wir bündeln die Stärken beider Banken nicht, um weniger für die deutschen Unternehmen zu leisten. Wir führen sie zusammen, weil wir überzeugt sind, gemeinsam mehr erreichen zu können."

    Durch Verbindung der Stärken von HVB und Commerzbank mit der Präsenz der Unicredit in 14 europäischen Märkten, darunter Italien, Österreich, Mittel- und Osteuropa sowie Griechenland, und der internationalen Präsenz beider Banken sei es möglich, "deutschen Unternehmen den Zugang zu zusätzlichen Märkten, internationaler Expertise und neuen Geschäftsmöglichkeiten" zu erleichtern.

    Unicredit-Chef Orcel wirbt um Vertrauen: "Ich persönlich stehe dafür ein, diese Zusagen einzulösen und sicherzustellen, dass unseren Worten konkrete Taten folgen. Unser Bekenntnis zu Deutschland, seinen Unternehmen und seinem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist und bleibt uneingeschränkt."/ben/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 38,08 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +2,88 %/+10,79 % bedeutet.





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