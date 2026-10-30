First Mining-Update – mit Dan Wilton und Florian Grummes

First Mining Gold (TSX: FF | WKN: A2JBPS) steht vor einem entscheidenden Meilenstein auf dem Flaggschiffprojekt Springpole in Ontario: Nach der bereits erteilten bundesstaatlichen Umweltgenehmigung erwartet das Unternehmen in Kürze auch den positiven Provinzentscheid. Mit gesicherten Vereinbarungen mit indigenen Partnern und einer soliden Finanzierung bis Mitte 2027 rückt die Baufreigabe für das Großprojekt näher, während parallel das rund 6 Millionen Unzen Gold schwere Projekt Duparquet in Québec auf das Genehmigungsverfahren vorbereitet wird.

Mit einer Bewertung von rund 50 USD je Unze Gold im Boden weist das Unternehmen einen signifikanten Bewertungsabschlag gegenüber vergleichbaren Branchenkollegen auf. Im Gespräch mit CEO Dan Wilton analysiert Analyst Florian Grummes zudem das Marktumfeld und ordnet die jüngste Preiskorrektur als gesunde Konsolidierung innerhalb eines intakten, säkularen Bullenmarktes ein. Sehen Sie im Video alle Hintergründe zu den Genehmigungsschritten, den Projektbewertungen und dem makroökonomischen Ausblick.

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Edelmetallaktien: Makroökonomie, Charts & First Mining – mit Dan Wilton und Florian Grummes

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