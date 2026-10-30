Deutsche Wirtschaft im Sommer überraschend gewachsen
Für Sie zusammengefasst
- Wirtschaft wächst im Sommer trotz aller Belastungen
- Das BIP steigt im dritten Quartal um 0,2 Prozent
- Bundesamt meldet Wachstum auf Basis vorläufiger Daten
Foto: Siarhei - 356130783
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer trotz aller Belastungen überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten errechnet hat./ben/DP/mis
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