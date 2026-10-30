Deutsche Bank Research senkt Wacker Chemie auf 'Sell'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,85 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -25,79 %/+19,69 % bedeutet.