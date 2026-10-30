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    Deutsche Bank Research senkt Wacker Chemie auf 'Sell'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Wacker-Kursziel auf 75 Euro
    • Aktien-Rating von „Hold“ auf „Sell“ herabgestuft
    • Langfristig liegen Schätzungen 7 Prozent unter Konsens
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Wacker Chemie auf 'Sell'
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Strategisch bewegten sich die Bayern in die richtige Richtung und die Einsparungen seien imposant, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Er erinnerte jedoch an die starke Kursrally. Wacker werde die konservativen Ziele für das vierte Quartal erreichen, aber die Anleger orientierten sich zunehmend längerfristig. Hier sieht Lamotte eher Risiken. Mit seinen Ergebnisschätzungen zwischen 2027 und 2029 liegt er im Schnitt 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

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    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,85 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -25,79 %/+19,69 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Deutsche Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,73, was eine Steigerung von +4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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