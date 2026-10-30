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    Vonovia-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 18 Euro

    Tradingchance

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    Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bei einer kurzfristigen Kurserholung der Aktie hohe Renditen erwirtschaften.

    Mit dem Kurs der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) geht es bereits seit Jahreshoch vom 27.2.26 bei 28,90 Euro – nur von kurzen Korrekturphasen unterbrochen - permanent nach unten. Mit aktuell 16,14 Euro notiert die Aktie derzeit nur knapp oberhalb ihres Jahrestiefs vom 29.10.26 bei 15,26 Euro.

    Obwohl der Immobilienkonzern wegen höherer Finanzierungskosten etliche Finanzziele nach unten revidiert hatte, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 26 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Für risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass sich der Aktienkurs in absehbarer Zeit zumindest kurzfristig wieder auf 18 Euro erholen wird, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte sein.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 16 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis 16 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 1, ISIN: DE000WB49L43, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 16,14 Euro mit 1,49 – 1,54 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 18 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,71 Euro (+76 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,418 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,418 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN36EC5, wurde beim Vonovia-Kurs von 16,14 Euro mit 0,177 – 0,193 Euro taxiert.

    Wenn die Vonovia-Aktie in nächster Zeit auf 18 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,35 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die Vonovia-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,671 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,671 Euro, BV 1, ISIN: DE000SV3VTZ9, wurde beim Vonovia-Kurs von 16,14 Euro mit 2,52 – 2,53 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 18 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,32 Euro (+71 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Vonovia-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 18 Euro Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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