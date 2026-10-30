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    Trump vor Iran-Angriff, KI-Aktien-Blutbad und Krypto-Hack!

    Videoausblick

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    Gestern nachbörslich die Zahlen von Amazon und Intel - vor allem Intel wurde dann massiv abverkauft (aber nach Zahlen auch viele andere Tech-Aktien wie Reddit etc.)

    Viele Zeichen deuten darauf hin, dass Trump erneut Iran attackiert - gleichzeitig erleben KI-Aktien erneut ein Blutbad, dazu kommt der größte Krypto-Hack der Geschichte! Gestern nachbörslich die Zahlen von Amazon und Intel - vor allem Intel wurde dann massiv abverkauft (aber nach Zahlen auch viele andere Tech-Aktien wie Reddit etc.). Nach Meta und Alphabet setzt sich nun mit Amazon das Blutbad der KI-Aktien fort. Der Grund sind die massiven Ausgaben und der dadurch negative Cash Flow der Hyperscaler, dazu kommen immer mehr Aktien auf den Markt - das ist das Gegenteil der Jahre zuvor, als Aktienrückkäufe das Angebot verknappt hatten. Druck auch im Krypto-Sektor nach dem Binance-Hack von über sechs Milliarden Dollar. Und was passiert am Wochenende? So viele Indizien deuten darauf hin, dass Trump nun unbedingt dem Iran in die Knie zwingen will durch massive Attacken..

     

    Das Video "Trump vor Iran-Angriff, KI-Aktien-Blutbad und Krypto-Hack! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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