Trump vor Iran-Angriff, KI-Aktien-Blutbad und Krypto-Hack!

Viele Zeichen deuten darauf hin, dass Trump erneut Iran attackiert - gleichzeitig erleben KI-Aktien erneut ein Blutbad, dazu kommt der größte Krypto-Hack der Geschichte! Gestern nachbörslich die Zahlen von Amazon und Intel - vor allem Intel wurde dann massiv abverkauft (aber nach Zahlen auch viele andere Tech-Aktien wie Reddit etc.). Nach Meta und Alphabet setzt sich nun mit Amazon das Blutbad der KI-Aktien fort. Der Grund sind die massiven Ausgaben und der dadurch negative Cash Flow der Hyperscaler, dazu kommen immer mehr Aktien auf den Markt - das ist das Gegenteil der Jahre zuvor, als Aktienrückkäufe das Angebot verknappt hatten. Druck auch im Krypto-Sektor nach dem Binance-Hack von über sechs Milliarden Dollar. Und was passiert am Wochenende? So viele Indizien deuten darauf hin, dass Trump nun unbedingt dem Iran in die Knie zwingen will durch massive Attacken..

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