Ostdeutsche Wirtschaft bleibt optimistisch

DRESDEN (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Unternehmen schauen nach Angaben des Dresdner Ifo-Instituts optimistischer in die Zukunft. Der Geschäftsklimaindex des Instituts stieg im Oktober auf 92,2 Punkte. Im September hatte er noch bei 91,2 Punkten gelegen. Damit stieg der Wert den sechsten Monat in Folge an.

Die befragten Unternehmen schätzten demnach ihre aktuelle Geschäftslage geringfügig besser ein als im Vormonat. Zu den Erwartungen äußerten sie sich aber deutlich optimistischer.