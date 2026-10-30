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    Ostdeutsche Wirtschaft bleibt optimistisch

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ostfirmen blicken optimistischer in die Zukunft
    • Index steigt im Oktober auf 92,2 Punkte an
    • Handel verbessert sich, Bauklima kühlt sich ab
    Ostdeutsche Wirtschaft bleibt optimistisch
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DRESDEN (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Unternehmen schauen nach Angaben des Dresdner Ifo-Instituts optimistischer in die Zukunft. Der Geschäftsklimaindex des Instituts stieg im Oktober auf 92,2 Punkte. Im September hatte er noch bei 91,2 Punkten gelegen. Damit stieg der Wert den sechsten Monat in Folge an.

    Die befragten Unternehmen schätzten demnach ihre aktuelle Geschäftslage geringfügig besser ein als im Vormonat. Zu den Erwartungen äußerten sie sich aber deutlich optimistischer.

    Vor allem im Handel verbesserte sich das Geschäftsklima demnach merklich. Etwas besser als im Vormonat entwickelte sich der Wert auch im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Im Bauhauptgewerbe hingegen kühlte sich das Geschäftsklima im Oktober etwas ab.

    Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland beruht auf rund 1.700 Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die Konjunktur. Der Geschäftsklimaindex setzt sich sowohl aus Einschätzungen zur aktuellen Lage, als auch zu Geschäftserwartungen zusammen./dhu/DP/mis







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