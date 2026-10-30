JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe im Bereich Leistungselektronik einen positiven Wendepunkt erreicht, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Die robuste Auftragsdynamik sollte die Konsensschätzung für den Umsatz im kommenden Jahr deutlich steigen lassen. Zudem dürften die Bruttomargen steigen. Angesichts des Kursrückgangs der Aktien in den vergangenen Monaten biete sich eine günstige Einstiegsgelegenheit./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 32,98EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was eine Steigerung von +33,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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