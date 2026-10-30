BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 95 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung erreiche langsam ein vernünftiges Niveau, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstag. Die Wachstumsprobleme hielten aber an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 88,90EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.