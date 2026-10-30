JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die Eckdaten sowie die Prognoseerhöhung bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag nach insgesamt starken endgültigen Quartalszahlen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 44,68EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

