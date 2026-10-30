BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei recht ordentlich gewesen, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Resümee. Mit einem guten Geschäft in Zentral- und Südamerika kompensierten die Belgier Schwächen in China, den USA und der EMEA-Region. Whyatt hob seine operative Gewinnschätzung für 2026 an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 71,72EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 81
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