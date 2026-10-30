PUMA zieht kräftig an und baut die Gewinnserie aus

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für PUMA-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -12,70 % hinnehmen mussten.

Mit adidas, Nike und Under Armour legen am Freitag auch andere Sportartikelwerte zu, allerdings deutlich weniger stark als PUMA. Für PUMA ist es der dritte Gewinntag in Folge. Ein eindeutiger Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die PUMA Aktie damit um +1,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,33 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,56 %. VF notiert im Minus, mit -0,49 %. adidas legt um +1,50 % zu

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,08 % 1 Monat +11,10 % 3 Monate -12,70 % 1 Jahr +21,60 %

Stand: 30.10.2026, 10:30 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Informationen zur PUMA Aktie

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von PUMA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -21,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,28 %, über 10 Jahre bei 1,13 %.

PUMA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der PUMA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PUMA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.