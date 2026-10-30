RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang falle ein wenig geringer als erwartet aus, und die Bruttomarge liege dank der Rückerstattung von US-Zöllen über dem Konsens, schrieb Piral Dadhania am Freitag. Allerdings hätten die überraschend hohen Investitionen zu einem enttäuschenden operativen Ergebnis (Ebit) geführt. Das schwache Ergebnis je Aktie sei auch von einer höheren Steuerquote belastet worden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 27,00EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.



