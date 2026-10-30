JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wendy Liu am Freitag in ihrer ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT
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Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,97 % und einem Kurs von 27,00EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Puma SE
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Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
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