Brookfield-Aktie: Erholung gewinnt Kontur, doch der Trend bleibt brüchig

Am 30. Oktober 2026 schloss die Brookfield-Aktie bei 35,06. Damit notiert sie 16,7 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber weiterhin 91,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 31,91 am 28. September hat sich das Chartbild aufgehellt. Die steigenden Schlusskurse der letzten Handelstage sprechen für eine kurzfristige Erholung, ohne den Rückgang seit Jahresbeginn bereits auszugleichen.

Die Brookfield-Aktie zeigt im Dreijahresvergleich einen kräftigen Anstieg, zuletzt jedoch eine deutliche Abschwächung. Vom Tief bei 18,29 am 30. Oktober 2023 führte der Weg bis zum Hoch bei 42,10 am 6. Januar 2026. Die Aufwärtsbewegung verlief nicht geradlinig: Im April 2025 fiel der Titel zwischenzeitlich auf 27,20 zurück. Nach dem Höchststand Anfang 2026 geriet die Aktie erneut unter Druck. Auch die Erholung im Frühjahr brachte keine nachhaltige Trendwende.

200-Tage-Linie bleibt eine Hürde

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 36,79. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diese Linie um 4,7 Prozent. Damit fehlt der Erholung bislang die Bestätigung durch den langfristigen Trendfilter. Eine Rückkehr über die 200-Tage-Linie würde das technische Bild verbessern; darunter bleibt die Aufwärtsbewegung zunächst eine Erholung im angeschlagenen Trend.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Erste Unterstützung bietet die jüngst überwundene Zone um 34,13 bis 34,30. Darunter folgen 33,12 bis 33,39 sowie der Bereich von 32,18 bis 32,22. Bei erneuter Schwäche rückt das Septembertief bei 31,91 in den Fokus. Oberhalb des aktuellen Kurses liegen mögliche Widerstände bei 35,43 bis 35,76 und 36,22 bis 36,45. Anschließend wird die 200-Tage-Linie zur nächsten Bewährungsprobe.

Die Aktie von Brookfield erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,32 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brookfield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.