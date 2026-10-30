🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrookfield AktievorwärtsNachrichten zu Brookfield

    Brookfield-Aktie: Erholung gewinnt Kontur, doch der Trend bleibt brüchig

    Chartanalyse

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach kräftigen Kursgewinnen über drei Jahre kämpft die Brookfield-Aktie mit Rückschlägen. Die jüngste Erholung hellt das Chartbild auf, doch die 200-Tage-Linie bleibt eine entscheidende Hürde. Gelingt der Sprung zurück in einen stabilen Aufwärtstrend?

    Chartanalyse - Brookfield-Aktie: Erholung gewinnt Kontur, doch der Trend bleibt brüchig
    Foto: adobe.stock.com

    Brookfield-Aktie: Aufstieg mit deutlichen Rückschlägen

    Die Brookfield-Aktie zeigt im Dreijahresvergleich einen kräftigen Anstieg, zuletzt jedoch eine deutliche Abschwächung. Vom Tief bei 18,29 am 30. Oktober 2023 führte der Weg bis zum Hoch bei 42,10 am 6. Januar 2026. Die Aufwärtsbewegung verlief nicht geradlinig: Im April 2025 fiel der Titel zwischenzeitlich auf 27,20 zurück. Nach dem Höchststand Anfang 2026 geriet die Aktie erneut unter Druck. Auch die Erholung im Frühjahr brachte keine nachhaltige Trendwende.

    Aktueller Kurs: Erholung nach dem Septembertief

    Am 30. Oktober 2026 schloss die Brookfield-Aktie bei 35,06. Damit notiert sie 16,7 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber weiterhin 91,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 31,91 am 28. September hat sich das Chartbild aufgehellt. Die steigenden Schlusskurse der letzten Handelstage sprechen für eine kurzfristige Erholung, ohne den Rückgang seit Jahresbeginn bereits auszugleichen.

    200-Tage-Linie bleibt eine Hürde

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 36,79. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diese Linie um 4,7 Prozent. Damit fehlt der Erholung bislang die Bestätigung durch den langfristigen Trendfilter. Eine Rückkehr über die 200-Tage-Linie würde das technische Bild verbessern; darunter bleibt die Aufwärtsbewegung zunächst eine Erholung im angeschlagenen Trend.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Erste Unterstützung bietet die jüngst überwundene Zone um 34,13 bis 34,30. Darunter folgen 33,12 bis 33,39 sowie der Bereich von 32,18 bis 32,22. Bei erneuter Schwäche rückt das Septembertief bei 31,91 in den Fokus. Oberhalb des aktuellen Kurses liegen mögliche Widerstände bei 35,43 bis 35,76 und 36,22 bis 36,45. Anschließend wird die 200-Tage-Linie zur nächsten Bewährungsprobe.

    Die Aktie von Brookfield erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,32 %.

    Brookfield

    +0,20 %
    +2,37 %
    +7,20 %
    -3,55 %
    -12,48 %
    +89,79 %
    +65,82 %
    ISIN:CA11271J1075WKN:A3D3EVIndikator:SMA 200 Tage
    Brookfield direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brookfield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Brookfield-Aktie: Erholung gewinnt Kontur, doch der Trend bleibt brüchig Nach kräftigen Kursgewinnen über drei Jahre kämpft die Brookfield-Aktie mit Rückschlägen. Die jüngste Erholung hellt das Chartbild auf, doch die 200-Tage-Linie bleibt eine entscheidende Hürde. Gelingt der Sprung zurück in einen stabilen Aufwärtstrend?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     