🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Aixtron nutzt Analystenunterstützung nichts gegen Tech-Schwäche

    AKTIEN IM FOKUS

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron gibt trotz positiver Analystenstimmen nach
    • Amazon und Intel belasten Aixtron mit Techschwäche
    • Analysten heben Aixtron nach starken Zahlen hoch
    AKTIEN IM FOKUS - Aixtron nutzt Analystenunterstützung nichts gegen Tech-Schwäche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag haben die Aixtron-Aktien am Freitag trotz weiterer positiver Analysten-Einschätzungen nachgegeben. Grund ist eine allgemeine Schwäche im Technologiesektor, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen und Prognosen am Vorabend enttäuscht hatten.

    Die Aktien des deutschen Spezialanlagenbauers hattenn sich in den vergangenen Tagen von ihrer Kursschwäche seit Anfang Oktober gerade erst etwas erholt, bekommen nun aber wieder einen Dämpfer. Das Minus belief sich zuletzt auf fast vier Prozent bei einem Kurs von 32,80 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ELMOS Semiconductor AG!
    Long
    118,12€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 6,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    150,13€
    Basispreis
    2,91
    Ask
    × 5,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Vortag hatten die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie um 8,5 Prozent zugelegt nach Quartalszahlen und positiven Aussagen zur Nachfrage. Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank ist daher optimistisch und hob die Papiere auf "Buy". Im dritten Quartal in Folge habe der Trend bei den Anlagen für optoelektronische Chips positiv überrascht, schrieb er. Gleichzeitig starte die Erholung im Bereich Power-Chips früher als gedacht. Zuversichtlicher für Aixtron wurde auch Morgan Stanley: die US-Bank stuft die Titel nun mit "Overweight" ein.

    Am deutschen Markt erfasste am Freitag die Techschwäche nach der jüngsten Stabilisierung wieder sämtliche Papiere von Unternehmen aus der Halbleiterbranche.

    Siltronic , Suss Microtec , Elmos und Jenoptik verloren im MDax noch mehr als Aixtron.

    Im Dax sanken Infineon um 3,7 Prozent. Die Anteile von Siemens Energy als bisheriger Profiteur vom Bau von KI-Rechenzentren sackten um mehr als 5 Prozent ab./ajx/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 203,3 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 422,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +61,57 %/+328,40 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Quartalszahlen und AIXTRONs Aussicht auf starkes Wachstum 2027. Im Fokus stehen hohe Auftragseingänge, KI-getriebene Optoelektronik-Nachfrage, Anzeichen einer Erholung bei GaN und SiC sowie steigende Produktionskapazitäten. Investitionen von Kunden werden als mögliche Wachstumstreiber diskutiert. Zudem werden ein Kursziel von 48,50 Euro und die Verwendung der Mittel aus der Wandelanleihe thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Aixtron nutzt Analystenunterstützung nichts gegen Tech-Schwäche Nach dem starken Vortag haben die Aixtron-Aktien am Freitag trotz weiterer positiver Analysten-Einschätzungen nachgegeben. Grund ist eine allgemeine Schwäche im Technologiesektor, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     