Aixtron nutzt Analystenunterstützung nichts gegen Tech-Schwäche
AKTIEN IM FOKUS
- Aixtron gibt trotz positiver Analystenstimmen nach
- Amazon und Intel belasten Aixtron mit Techschwäche
- Analysten heben Aixtron nach starken Zahlen hoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag haben die Aixtron-Aktien am Freitag trotz weiterer positiver Analysten-Einschätzungen nachgegeben. Grund ist eine allgemeine Schwäche im Technologiesektor, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen und Prognosen am Vorabend enttäuscht hatten.
Die Aktien des deutschen Spezialanlagenbauers hattenn sich in den vergangenen Tagen von ihrer Kursschwäche seit Anfang Oktober gerade erst etwas erholt, bekommen nun aber wieder einen Dämpfer. Das Minus belief sich zuletzt auf fast vier Prozent bei einem Kurs von 32,80 Euro.
Am Vortag hatten die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie um 8,5 Prozent zugelegt nach Quartalszahlen und positiven Aussagen zur Nachfrage. Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank ist daher optimistisch und hob die Papiere auf "Buy". Im dritten Quartal in Folge habe der Trend bei den Anlagen für optoelektronische Chips positiv überrascht, schrieb er. Gleichzeitig starte die Erholung im Bereich Power-Chips früher als gedacht. Zuversichtlicher für Aixtron wurde auch Morgan Stanley: die US-Bank stuft die Titel nun mit "Overweight" ein.
Am deutschen Markt erfasste am Freitag die Techschwäche nach der jüngsten Stabilisierung wieder sämtliche Papiere von Unternehmen aus der Halbleiterbranche.
Siltronic , Suss Microtec , Elmos und Jenoptik verloren im MDax noch mehr als Aixtron.
Im Dax sanken Infineon um 3,7 Prozent. Die Anteile von Siemens Energy als bisheriger Profiteur vom Bau von KI-Rechenzentren sackten um mehr als 5 Prozent ab./ajx/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 203,3 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 422,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +61,57 %/+328,40 % bedeutet.
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Aixtron Q3 call – 29.10.2026
Let me start with my personal Wooooooow moment at the end of the call. There were questions on the sustainability of In/P based laser business versus VCSEL and MicroLED.
In both cases Felix answered that it will be complimentary business if it comes to fruition and he went on to say about MicroLED: “We are in heavy development work with multiple customers. It makes sense you print a GaN/MicroLED on top of a CPU or GPU add a sapphire or SiC interposer add waveguides and you will be ableto connect the GPU/CPU with the HBM via an optical interconnect.”
I admit a did not understand all of this yet, but the way he said it was so real, as if this is already in the trial stages and no longer in the lab phase.
Answer: “We never talk about customers, but we are preparing for sizeable double digit GaN 300 tool orders(for 2 customers – not sure if that was said)
Gruß
Onsemi will Leistungsdichte von E-Auto-Wechselrichtern vervierfachen
Onsemi hat mit der Embedded Power Platform (EPP) eine neue Architektur für Leistungselektronik vorgestellt. Bei Traktionswechselrichtern für Elektroautos soll sie laut dem Halbleiterhersteller eine bis zu viermal höhere Leistungsdichte und 15 Prozent geringere Leistungsverluste ermöglichen. Subaru gehört zu den ersten Entwicklungspartnern.
https://www.electrive.net/2026/09/18/onsemi-will-leistungsdi…
Onsemi ist Aixtron Kunde
So funktioniert das Prinzip der EPP im Detail
Anstatt die unterschiedlichen Halbleitermaterialien mühsam und fehleranfällig in Schichten atomar aufeinander aufzuwachsen (was aufgrund der stark unterschiedlichen Gitterkonstanten von Si, SiC und GaN physikalisch extrem schwierig wäre), nutzt Onsemi ein Einbettungsverfahren:
- Eigenständige Chip-Fertigung (Dies): Die benötigten Leistungsschalter – wie hocheffiziente SiC-MOSFETs, schnelle GaN-Transistoren sowie klassische Silizium-Komponenten (Treiber-ICs, Controller) – werden zunächst völlig unabhängig voneinander auf ihren jeweils optimierten nativen Wafern produziert und in einzelne, winzige Halbleiter-Chips (sogenannte Dies) zersägt.
- Einbettung in den 12-Zoll-Siliziumwafer: Onsemi nutzt einen großen 12-Zoll-Siliziumwafer als reines Träger- und Gehäusesubstrat. In diesen Silizium-Basiswafer werden präzise Kavitäten (Aussparungen) geätzt oder geformt. Die vorgefertigten, unterschiedlichen SiC-, GaN- und Silizium-Dies werden physisch in diesen Wafer hineingesetzt und eingebettet.
- Kein Bonddraht – Verbindung per RDL: Nach dem Einbetten wird die Oberfläche des Trägerwafers flach versiegelt. Die elektrische Verschaltung der eingebetteten, unterschiedlichen Chips erfolgt im Anschluss über hochpräzise mikroelektronische Metallisierungsschichten direkt auf Wafer-Ebene (Redistribution Layers, kurz RDL
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/Infineon-investiert-mehr-als-eine-Milliarde-in-Standort-Villach-efb463e8-0178-47b1-8bc6-d2fa48cefce6
Infineon ist Aixtron Kunde.