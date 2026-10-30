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    NanoRepro: Halbjahresergebnis deutlich besser – newkee erobert Drogerien

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    Verluste runter, Expansion im Blick: NanoRepro verbessert das operative Ergebnis und bestätigt die Jahresprognose. Ab 2027 soll newkee im Drogeriehandel durchstarten.

    NanoRepro: Halbjahresergebnis deutlich besser – newkee erobert Drogerien
    Foto: adobe.stock.com
    • Das operative Ergebnis der NanoRepro AG verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026: Das EBIT stieg um rund 20 % auf −0,84 Mio. Euro; der Halbjahresfehlbetrag sank auf 0,78 Mio. Euro.
    • Die Kostenstruktur wurde gestrafft: Der Marketing- und Werbeaufwand wurde mehr als halbiert – von 0,86 auf 0,40 Mio. Euro. Trotz geringerer Holding-Umsätze blieb das Rohergebnis nahezu stabil.
    • NanoRepro und Paedi Protect erzielten zusammen vorläufig knapp 13 Mio. Euro Umsatz, rund 26 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzprognose für 2026 von etwa 18 Mio. Euro wurde bestätigt.
    • Die Marke newkee soll ab 2027 gemeinsam mit PAEDIPROTECT im Drogeriehandel vertreten sein: zunächst online ab Januar, ab Ende März auch stationär – mit Präsenz an einer vierstelligen Zahl zusätzlicher Verkaufsstellen.
    • Die Bilanz bleibt solide: Die Eigenkapitalquote lag bei rund 98 %, die liquiden Mittel bei etwa 6,5 Mio. Euro; Bankverbindlichkeiten bestanden nicht.
    • Der freiwillige Konzernabschluss 2025 und der konsolidierte Halbjahresabschluss 2026 erscheinen voraussichtlich erst Ende 2026, da die erstmalige Konsolidierung und Integration zusätzlichen Abstimmungsaufwand erfordern.

    Der Kurs von NanoRepro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,70 % im Plus.


    NanoRepro

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    ISIN:DE0006577109WKN:657710
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