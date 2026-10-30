SFC Energy blickt noch optimistischer auf 2026 - Aktie gibt leicht nach

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnisse legten deutlich zu. "Das dynamische Wachstum und der zunehmend margenstarke Produktmix führen zu einer überproportionalen Steigerung unserer operativen Ertragskraft", sagte Unternehmenschef Peter Podesser laut einer Mitteilung von Donnerstagabend. Vor allem der Markteintritt in der Ukraine habe zu der starken operativen Entwicklung beigetragen.

Die im SDax notierte SFC-Aktie legte im frühen Freitagshandel zunächst zu, drehte dann aber in die Verlustzone und büßte zuletzt 0,3 Prozent ein. Der jüngste Erholungskurs stockt damit. Seit ihrem Jahreshoch bei 24,75 Euro Ende Mai hat die Aktie rund ein Viertel an Wert verloren. Da die Aktie aber vor allem in den ersten Monaten des Jahres aufwärts geklettert war, steht momentan seit dem Jahreswechsel ein Plus von rund 50 Prozent zu Buche.