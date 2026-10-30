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    SFC Energy blickt noch optimistischer auf 2026 - Aktie gibt leicht nach

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • SFC hebt Ebitda-Prognose auf 36 bis 38 Mio. Euro
    • Umsatz wächst um fast ein Drittel auf 133 Mio. Euro
    • Ebitda verdreifacht sich auf 33,7 Millionen Euro
    ROUNDUP - SFC Energy blickt noch optimistischer auf 2026 - Aktie gibt leicht nach
    Foto: SFC Energy AG

    BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnisse legten deutlich zu. "Das dynamische Wachstum und der zunehmend margenstarke Produktmix führen zu einer überproportionalen Steigerung unserer operativen Ertragskraft", sagte Unternehmenschef Peter Podesser laut einer Mitteilung von Donnerstagabend. Vor allem der Markteintritt in der Ukraine habe zu der starken operativen Entwicklung beigetragen.

    Die im SDax notierte SFC-Aktie legte im frühen Freitagshandel zunächst zu, drehte dann aber in die Verlustzone und büßte zuletzt 0,3 Prozent ein. Der jüngste Erholungskurs stockt damit. Seit ihrem Jahreshoch bei 24,75 Euro Ende Mai hat die Aktie rund ein Viertel an Wert verloren. Da die Aktie aber vor allem in den ersten Monaten des Jahres aufwärts geklettert war, steht momentan seit dem Jahreswechsel ein Plus von rund 50 Prozent zu Buche.

    Im laufenden Jahr erwartet SFC nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 36,0 bis 38,0 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Erst Mitte August hatte SFC die Prognose auf 31,5 bis 34,0 Millionen angehoben. Auch damals war das Ukrainegeschäft eine Begründung für den Optimismus. SFC liefert dorthin Brennstoffzellensysteme sowie Zubehör für militärische und zivile Zwecke. An der im August angehobenen Umsatzprognose hält das Unternehmen dieses Mal fest.

    In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres kletterte der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 133 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) verdreifachte sich auf 33,7 Millionen Euro. Die vollständige Quartalsmitteilung will SFC am 11. November veröffentlichen./mne/he/men/jha/

    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 18.201 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +41,00 %/+415,18 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang, Zweifel an nachhaltig erzielbaren Gewinnen und fehlende Auftragsmeldungen. Im Fokus stehen die Visibilität für 2027, weitere Aufträge und Indien. Für Q3 werden dank des Auftragsbestands solide Zahlen erwartet. Diskutiert werden zudem Grenzen der Veröffentlichung von Rüstungsaufträgen. MPCM bestätigt die Kaufempfehlung mit Kursziel 29 Euro und verweist auf starke Verteidigungsnachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SFC Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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