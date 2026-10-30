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    Papst hat Briefwahl für Midterms beantragt

    Berichte

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    Für Sie zusammengefasst
    • Leo XIV. beantragte Briefwahl für US-Midterms
    • Papst Leo kritisierte Trumps Politik mehrfach
    • Erster US-Papst Leo wegen Lungenkrebs operiert
    Berichte - Papst hat Briefwahl für Midterms beantragt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROM/CHICAGO (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat Medienberichten zufolge Briefwahlunterlagen für die Midterms am kommenden Dienstag in den USA beantragt. Der gebürtige US-Amerikaner - mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost - habe den Antrag bereits Anfang Oktober im Bundesstaat Illinois gestellt, berichteten die "Chicago Sun Times" und der Sender NBC News unter Berufung auf die Behörden im Bezirk Will County bei Chicago.

    Bislang sei aber noch kein ausgefüllter Stimmzettel des Papstes eingegangen, berichtete der Sender NBC News. Bei den Parlamentswahlen am Dienstag (3. November) werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump ringen darum, ihre knappen Mehrheiten dort zu verteidigen.

    Angespanntes Verhältnis zu Trump

    Das Verhältnis zwischen den aktuellen Staatsoberhäuptern des Vatikans und der USA gilt als angespannt. Mehrfach hatte Leo Trumps Politik in der Vergangenheit kritisiert - etwa zu Pressefreiheit, Migration und dem Iran-Krieg. Trump hatte den Pontifex daraufhin mehrfach scharf persönlich angegriffen. Eine direkte Begegnung der beiden hat es bislang nicht gegeben.

    Erster Papst aus den USA

    Der 71-jährige Leo wurde in Chicago geboren. Er wurde am 8. Mai 2025 zum 267. Papst gewählt und ist damit der erste US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Neben der US-Staatsbürgerschaft besitzt er auch die Staatsbürgerschaften von Peru, wo er lange als Geistlicher tätig war, und des Vatikans.

    Mitte Oktober wurde Leo der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt, in dem sich ein Tumor befand. Dieser stellte sich als sogenanntes Lungenadenokarzinom heraus, laut Experten die häufigste Form von Lungenkrebs./alz/DP/mis







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