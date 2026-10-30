DZ BANK stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Air Liquide beim fairen Aktienwert von 210 Euro auf "Kaufen" belassen. Die guten Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Freitag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 179,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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