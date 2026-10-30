DZ BANK stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Air Liquide beim fairen Aktienwert von 210 Euro auf "Kaufen" belassen. Die guten Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 179,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
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