Triskell Software erweitert seine KI-Funktionen mit dem neuen Release Triskell 2026 SP2

MADRID, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Triskell Software, Anbieter von Lösungen für Project Portfolio Management (PPM) und Strategic Portfolio Management (SPM), kündigt mit der Veröffentlichung von Triskell 2026 SP2 erweiterte KI-Funktionen an.

Das Update ermöglicht es Unternehmen, Portfolios zu analysieren, Routineaufgaben zu automatisieren, den Ressourceneinsatz zu optimieren und mithilfe natürlicher Sprache auf Projektdaten zuzugreifen. Zudem führt Triskell einen MCP-Server ein, über den sich kompatible externe KI-Assistenten mit der Plattform verbinden lassen.

KI-gestütztes Projekt- und Portfoliomanagement

Mit dem KI-Assistenten von Triskell können Anwender Projektdaten analysieren, Zusammenfassungen und Diagramme erstellen, Kapazitätsengpässe erkennen und mithilfe natürlichsprachlicher Anfragen fundierte Entscheidungen treffen.

Der Assistent vereinfacht außerdem operative Aufgaben wie das Erstellen von Projektobjekten, das Aktualisieren von Zeiteinträgen, das Generieren von SQL-Abfragen, das Konfigurieren von Geschäftsregeln sowie das Übersetzen und Zusammenfassen von Inhalten.

„Unser Ziel ist es, das Portfoliomanagement intuitiver und zugänglicher zu gestalten. Dank KI können Anwender weniger Zeit mit wiederkehrenden Aufgaben verbringen und sich stärker auf Analysen und wertschöpfende Entscheidungen konzentrieren", erklärt Ángel García, CEO von Triskell Software.

Triskell MCP-Server: Portfolios mit externen KI-Assistenten verbinden

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört der Triskell MCP-Server, der auf dem Model Context Protocol (MCP) basiert. Dieser offene Standard ermöglicht es, KI-Anwendungen mit externen Systemen zu verbinden.

Kompatible KI-Assistenten können damit Projektinformationen abrufen, Portfolios analysieren und unterstützte Aktionen über eine dialogbasierte Benutzeroberfläche ausführen, ohne dass Anwender zwischen Anwendungen wechseln müssen.

Anwender können beispielsweise Projektinitiativen abfragen, Projektattribute einsehen, neue Objekte erstellen oder Arbeitszeiten erfassen.

„Der MCP-Server ist ein wichtiger Meilenstein unserer KI-Strategie. Wir erweitern die Möglichkeiten von Triskell über die herkömmliche Benutzeroberfläche hinaus und erleichtern den Zugriff auf Informationen über die Tools, die Unternehmen bereits nutzen", ergänzt Ángel García.

Künstliche Intelligenz für individuelle Unternehmensanforderungen

Triskell bietet jetzt eine KI-Wissensdatenbank, über die Unternehmen mithilfe der RAG-Technologie ihre interne Dokumentation durchsuchen und kontextbezogene Antworten erhalten können.

Mit den neuen Custom AI Skills lassen sich spezifische Anweisungen für unterschiedliche Geschäftsanforderungen definieren und die Analysen des KI-Assistenten entsprechend anpassen.

Das neue Datensicherheitsmodul ermöglicht es, sensible Attribute von der Übermittlung an externe KI-Modelle auszuschließen. Unternehmen können außerdem zwischen dem integrierten KI-Anbieter OpenAI und weiteren unterstützten Anbietern wie Anthropic, Google Gemini und Mistral wählen.

Diese Innovationen unterstreichen Triskells Engagement für ein effizienteres, stärker vernetztes und datenbasiertes Portfoliomanagement.

Über Triskell Software

Triskell ist eine Plattform für strategisches Portfoliomanagement mit erweiterten PPM-Funktionen. Unternehmen können damit ihre Initiativen zentral planen, priorisieren, verwalten und überwachen.

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