BHP Group verliert 2,37 % im schwachen Rohstoffsektor

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BHP Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,32 % hinnehmen.

Rohstoffaktien stehen am Freitag unter Druck: Neben BHP Group verlieren auch Freeport-McMoRan, Glencore und Fortescue Metals Group. Unternehmensnachrichten zu BHP Group liegen zunächst nicht vor. Trotz der jüngsten Verlustserie bleibt die Aktie seit Jahresbeginn mit 37,42 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um +3,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +37,42 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Freeport-McMoRan, Fortescue Metals Group und Co.

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -1,09 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -0,32 %. Glencore verliert -1,86 %

Die Aktie von BHP Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,61 %, über 10 Jahre bei 10,43 %.

Informationen zur BHP Group Aktie

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,53 Mrd. € wert.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,88 % 1 Monat -4,28 % 3 Monate -0,32 % 1 Jahr +44,13 %

BHP Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 30.10.2026, 10:51 Uhr

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.