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    23,37 % Plus auf Monatssicht: Wolters Kluwer steigt

    Das bewegt die Anleger

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    Wolters Kluwer legt um 3,28 % zu und gewinnt damit deutlich stärker als Wettbewerber S&P Global.

    Das bewegt die Anleger - 23,37 % Plus auf Monatssicht: Wolters Kluwer steigt
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Auf Monatssicht verbucht Wolters Kluwer einen Kursgewinn von 23,37 %. Trotz des heutigen Anstiegs bleibt auf Wochensicht ein Minus von 2,94 %. Einen konkreten Auslöser für die aktuelle Kursbewegung gibt es nicht.

    Wolters Kluwer Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 30.10.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Wolters Kluwer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +13,55 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -2,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wolters Kluwer -6,01 % verloren.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Wolters Kluwer

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %.

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Es gibt 225 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,50 Mrd. € wert.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,94 %
    1 Monat +23,37 %
    3 Monate +13,55 %
    1 Jahr -21,52 %
    Stand: 30.10.2026, 10:51 Uhr

    Die Aktie von Wolters Kluwer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,35 %, über 10 Jahre bei 9,18 %.

    Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Wolters Kluwer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Wolters Kluwer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Wolters Kluwer

    +3,47 %
    +0,63 %
    +27,91 %
    +17,72 %
    -18,63 %
    -26,82 %
    -4,30 %
    +146,91 %
    +238,32 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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