Schwachem TecDAX zum Trotz: Carl Zeiss Meditec legt zu

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von +15,60 % verbuchen.

Der TecDAX verliert zum Börsenstart 0,60 %, während Carl Zeiss Meditec zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Auch der Wettbewerber Johnson & Johnson gewinnt hinzu und steigt um 0,87 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -0,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,68 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,39 % verloren.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %.

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,16 Mrd. € wert.

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -23,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei -27,55 %, über 10 Jahre bei 0,55 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,12 % 1 Monat +9,68 % 3 Monate +15,60 % 1 Jahr -21,89 %

Stand: 30.10.2026, 10:51 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lohnt sich ein Investment in die Carl Zeiss Meditec Aktie?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.