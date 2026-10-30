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    Bayer gewinnt nach Glyphosat-Urteil auf Wochensicht 13,38 %

    Besonders beachtet!

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    Bayer legt heute um 4,14 % zu und verzeichnet damit den fünften Gewinntag in Folge.

    Besonders beachtet! - Bayer gewinnt nach Glyphosat-Urteil auf Wochensicht 13,38 %
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Ein einstimmiges Jury-Urteil zugunsten von Monsanto im Glyphosat-Prozess in Missouri gibt Bayer Rückenwind. Es ist der erste Roundup-Jury-Prozess seit dem Durnell-Urteil des US Supreme Court. Der Handelsumsatz der Bayer-Aktie erreicht bereits das 2,3-Fache des gesamten Vortags.

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2026

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +4,76 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +35,14 % gewonnen.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,32 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,61 %. Sanofi legt um +4,77 % zu

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung nach einem positiven Glyphosat-Urteil und mögliche Neubewertungschancen. Diskutiert werden Kursziele von 55–65 Euro, verbleibende Rechtsrisiken und die Q3-Zahlen am 3. November. Schwache BASF-Agrarzahlen nähren Sorgen um Crop Science. Positive Impulse sehen Teilnehmer durch Nubeqas Wachstum und Studiendaten sowie die China-Zulassung von Asundexian.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Bayer AG: Erstes Urteil nach Durnell stärkt Bayers Position – KAUFEN


    Bayer hat einen weiteren wichtigen juristischen Erfolg erzielt: Im ersten Roundup-Jury-Prozess seit dem Durnell-Urteil des US Supreme Court entschied die Jury einstimmig zugunsten von Monsanto.

    Bayer gewinnt Glyphosat-Prozess - Vergleichsbestreben gestärkt


    Eine Geschworenen-Jury im US-Bundesstaat Missouri hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Glyphosat-Prozess einstimmig zugunsten von Bayer geurteilt. Nachdem der Pharma- und Agrarchemie-Konzern im Juni einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem …

    Börsenstart Europa - 30.10. - TecDAX schwach -0,60 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,97 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 3,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,33 %, über 10 Jahre bei -6,43 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,38 %
    1 Monat +1,79 %
    3 Monate +4,76 %
    1 Jahr +81,65 %
    Stand: 30.10.2026, 10:52 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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