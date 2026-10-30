Siemens Energy gibt um 4,69 % nach

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Siemens Energy Verluste von -0,87 % hinnehmen.

Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Siemens Energy ist nicht erkennbar. Die Aktie des Energietechnikkonzerns notiert bei 128,38 Euro. Auf Monatssicht beläuft sich der Verlust damit auf 9,97 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +8,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,51 % gewonnen.

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Informationen zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,78 Mrd. € wert.

Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 149,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,20 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,48 % 1 Monat -9,97 % 3 Monate -0,87 % 1 Jahr +23,39 %

Stand: 30.10.2026, 10:53 Uhr

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🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um größere Handelsspannen und steigendes Handelsvolumen bei Siemens Energy, das als Rückkehr von Kaufinteresse nach dem jüngsten Tief gewertet wird. Umstritten ist, ob bereits ein Aufwärtstrend besteht und wie stark KI- und Tech-Abverkäufe den Kurs belasten. Zudem werden mögliche günstigere Einstiegskurse, die Zahlen am 11.11.2026 und der Verkauf der Trench Group thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Lohnt sich ein Investment in die Siemens Energy Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.