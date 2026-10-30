Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 32,72 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +19,30 %/+65,19 % bedeutet.