Ohne erkennbaren Auslöser: Bechtle verliert deutlich
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Bechtle verliert im Tageshandel 5,11 % und weitet das Minus seit Jahresbeginn auf 23,38 % aus.
Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Bechtle ist nicht erkennbar. Die Aktien anderer IT-Dienstleister entwickeln sich uneinheitlich: Während CANCOM und Computacenter ebenfalls nachgeben, legen Capgemini und Accenture zu. Der TecDAX verliert zum Börsenstart 0,60 %.
Wie hat sich die Bechtle-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bechtle, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,59 % Verlust nach sich zog.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Bechtle auf -23,38 %.
Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,74 %
|1 Monat
|-4,25 %
|3 Monate
|-9,59 %
|1 Jahr
|-6,08 %
Börsenstart Europa - 30.10. - TecDAX schwach -0,60 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Informationen zur Bechtle Aktie
Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.
Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd. € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle
Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,55 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,54 %. Computacenter verliert -3,15 %
Die Aktie von Bechtle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,08 %, über 10 Jahre bei 8,39 %.
Bechtle Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bechtle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bechtle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.