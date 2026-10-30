Ohne erkennbaren Auslöser: Bechtle verliert deutlich

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bechtle, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,59 % Verlust nach sich zog.

Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang bei Bechtle ist nicht erkennbar. Die Aktien anderer IT-Dienstleister entwickeln sich uneinheitlich: Während CANCOM und Computacenter ebenfalls nachgeben, legen Capgemini und Accenture zu. Der TecDAX verliert zum Börsenstart 0,60 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Bechtle auf -23,38 %.

Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,74 % 1 Monat -4,25 % 3 Monate -9,59 % 1 Jahr -6,08 %

Stand: 30.10.2026, 10:57 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Informationen zur Bechtle Aktie

Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,20 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,55 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,54 %. Computacenter verliert -3,15 %

Die Aktie von Bechtle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,08 %, über 10 Jahre bei 8,39 %.

Bechtle Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bechtle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bechtle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.