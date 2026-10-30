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    Intel: Kurs bricht bei breiter Chip-Schwäche ein

    Aktie im Fokus

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    Intel sackt um 10,99 % ab und verzeichnet damit den dritten Verlusttag in Folge.

    Aktie im Fokus - Intel: Kurs bricht bei breiter Chip-Schwäche ein
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Die Schwäche im Technologiesektor erfasst auch die Chipbranche: Neben Intel geben Advanced Micro Devices, Qualcomm und NVIDIA nach, allerdings deutlich weniger stark. Bei Intel erreicht der Handelsumsatz bereits das 1,8-Fache des gesamten Vortags. Zwischenzeitlich beträgt der Kursverlust sogar 12,64 %.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Intel Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -10,36 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +97,80 % gewonnen.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,57 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,47 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,09 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,25 %

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    Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,01 %, über 10 Jahre bei 9,88 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,89 %
    1 Monat -38,48 %
    3 Monate -10,36 %
    1 Jahr +77,82 %
    Stand: 30.10.2026, 10:58 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 323,46 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur der Intel-Aktie und mögliche weitere Rückgänge. Diskutiert werden ein Gap-Close bei 68 USD, die Marke von 70 USD sowie ein möglicher Rücksetzer bis 40 Euro. Die jüngsten Zahlen werden als schwach eingeschätzt. Als Belastungen für den Ausblick 2027 werden eine PC-Flaute und höhere Investitionen genannt. Frühere Kursziele von 120 bis 200 USD werden infrage gestellt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Intel

    -11,30 %
    -20,90 %
    -40,01 %
    -12,58 %
    +73,41 %
    +81,33 %
    +44,06 %
    +93,76 %
    +2.974,97 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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