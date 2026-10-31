Öl: Wie ein Tankerkönig mit WhatsApps die Preise beeinflusst

Wie Bloomberg berichtet, verschickt Sinokor regelmäßig WhatsApp-Nachrichten mit außergewöhnlich hohen Charterpreisen für Öltransporte aus dem Persischen Golf. Teilweise enthalten sie konkrete Abschlüsse, teilweise lediglich laufende Verhandlungen. Häufig steigt kurz darauf der Referenzpreis der Londoner Baltic Exchange, an dem sich weltweit Frachtverträge und milliardenschwere Derivategeschäfte orientieren.

Eine WhatsApp-Nachricht, Millionenbewegungen am Ölmarkt und rechnerisch bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) Tanker-Erlöse in einem einzigen Monat: Der südkoreanische Reedereimagnat Ga-Hyun Chung hat sich zu einem der mächtigsten Akteure im globalen Öltransport entwickelt. Seine Sinokor Group kontrolliert die weltweit größte Supertanker-Flotte und beeinflusst mit Nachrichten an Schiffsmakler offenbar sogar internationale Frachtraten. Jetzt gerät das Preissystem ins Visier der Justiz.

Der Iran-Krieg hat diesen Markt regelrecht explodieren lassen. Die Frachtraten für große Rohöltanker sind seit Jahresbeginn um mehr als 1.600 Prozent gestiegen. Auf bestimmten Routen erzielten Supertanker zuletzt Tagessätze von mehr als 1,4 Millionen US-Dollar. Sinokor profitierte davon besonders stark: Noch vor Kriegsbeginn hatte Chung mit Unterstützung des Schifffahrtsriesen MSC massiv Tanker aufgekauft.

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Das Ausmaß des Geschäfts ist gewaltig. In der Schiffsdatenbank Equasis verwaltet Sinokor 83 Supertanker. Bei Anwendung durchschnittlicher weltweiter Chartererlöse auf diese Flottengröße ergibt sich für Oktober ein theoretisches Monatsvolumen von 2,1 Milliarden US-Dollar, nach 509 Millionen im Juli. Tatsächliche Einnahmen und Gewinne können erheblich abweichen, da Kosten, Ausfallzeiten und konkrete Einsatzrouten nicht berücksichtigt sind.

Wie groß Chungs Einfluss inzwischen ist, zeigen die Öltransporte durch die Straße von Hormus. Im September entfielen laut Bloomberg schätzungsweise 37 Prozent des dort transportierten Rohöls auf Sinokor-Schiffe. Damit spielt der Reeder eine Schlüsselrolle bei der Versorgung des Weltmarkts.

Besonders brisant ist ein Rechtsstreit in London. Der Rohstoffhändler Mercuria verklagt die Baltic Exchange, weil deren Tanker-Referenzpreis TD3C angesichts des Iran-Kriegs nicht mehr zuverlässig sei. Mercuria machte zunächst Verzerrungen geltend, die Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht hätten. Die Börse warnt dagegen vor chaotischen Folgen für den Derivatemarkt, sollte der Index rückwirkend ausgesetzt werden. Sinokor selbst ist nicht Gegenstand der Klage.

Die entscheidende Frage lautet damit, wie belastbar ein globaler Referenzpreis noch ist, wenn reguläre Transporte weitgehend ausfallen und wenige Marktteilnehmer den Informationsfluss dominieren. Nach Einschätzung von Branchenvertretern sind die tatsächlichen Charterkonditionen oft kaum unabhängig überprüfbar. Für Sinokor ist der Boom hochprofitabel, für Händler und Investoren könnte die umstrittene Preisbildung dagegen erhebliche Risiken bergen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



