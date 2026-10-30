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    Orientierungsmarke für Kassenbeiträge 2027 stabil

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    Für Sie zusammengefasst
    • Zusatzbeitrag 2027 bleibt bei 2,9 Prozent
    • Kassen bestimmen ihre Zusatzbeiträge weiterhin selbst
    • Zusatzbeiträge liegen im Schnitt schon bei 3,1 Prozent
    Orientierungsmarke für Kassenbeiträge 2027 stabil
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium hat die Orientierungsmarke für die Krankenkassenbeiträge im nächsten Jahr bekannt gemacht, die insgesamt ein stabiles Niveau vorsieht. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wurde auf 2,9 Prozent festgelegt, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Es folgte damit dem Ergebnis eines Schätzerkreises, der für 2027 einen deutlich langsameren Anstieg der Ausgaben als in diesem Jahr erwartet. Hintergrund ist ein Sparpaket der schwarz-roten Koalition. Über den konkreten Zusatzbeitrag für ihre Versicherten entscheiden die Kassen nun aber erst noch jeweils selbst.

    Minister Carsten Linnemann (CDU) sagte, der immer weitere Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags in den vergangenen Jahren sei gestoppt. "Davon profitieren die Versicherten genauso wie ihre Arbeitgeber." Klar sei aber, dass dies nur ein erster Schritt sein könne. "Wir müssen strukturelle Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung angehen." Dafür werde eine eingesetzte Kommission noch in diesem Jahr weitere Vorschläge vorlegen.

    Die Kassen entscheiden jetzt für sich

    Der Zusatzbeitrag ist das variable Element, mit dem eine Kasse teurer werden kann oder nicht. Zum Gesamtbeitrag, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen, gehört daneben der allgemeine Satz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns. Die nun für 2027 festgelegte Orientierungsmarke von 2,9 Prozent entspricht der amtlichen Marke für 2026. Jedoch liegt das tatsächliche Niveau der Zusatzbeiträge nach Kassendaten längst höher, nämlich im Schnitt bei 3,1 Prozent - die Spanne unter den 93 Kassen reicht von 2,18 bis 4,39 Prozent.

    Die Politik kann mit dem Sparpaket bis zu einem gewissen Ausmaß steuern, dass die Einnahmen insgesamt gesehen die Ausgaben decken. Dies ist aber nur ein Teil in den Kalkulationen für die Zusatzbeiträge. Mehrere Kassen müssen weiterhin auch Reserven auf vorgeschriebene Mindestniveaus auffüllen - und Aufwendungen dafür bezieht der Schätzerkreis in seine Prognose nicht ein. Auf was sich die 58,6 Millionen beitragszahlenden Kassenmitglieder zum 1. Januar 2027 genau einstellen können, lässt sich also nicht pauschal für alle sagen./sam/DP/jha







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