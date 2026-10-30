Orientierungsmarke für Kassenbeiträge 2027 stabil

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium hat die Orientierungsmarke für die Krankenkassenbeiträge im nächsten Jahr bekannt gemacht, die insgesamt ein stabiles Niveau vorsieht. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wurde auf 2,9 Prozent festgelegt, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Es folgte damit dem Ergebnis eines Schätzerkreises, der für 2027 einen deutlich langsameren Anstieg der Ausgaben als in diesem Jahr erwartet. Hintergrund ist ein Sparpaket der schwarz-roten Koalition. Über den konkreten Zusatzbeitrag für ihre Versicherten entscheiden die Kassen nun aber erst noch jeweils selbst.

Minister Carsten Linnemann (CDU) sagte, der immer weitere Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags in den vergangenen Jahren sei gestoppt. "Davon profitieren die Versicherten genauso wie ihre Arbeitgeber." Klar sei aber, dass dies nur ein erster Schritt sein könne. "Wir müssen strukturelle Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung angehen." Dafür werde eine eingesetzte Kommission noch in diesem Jahr weitere Vorschläge vorlegen.