BARCLAYS stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 34,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Niederländer erhöhten das Tempo im Zuge ihrer Neuaufstellung, schrieb Namita Samtani am Donnerstag anlässlich der Managementaussage zum Renditeziel im Firmen- und Großkundengeschäft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 28,50EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Namita Samtani
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,00
Kursziel alt: 34,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Namita Samtani
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,00
Kursziel alt: 34,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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