BARCLAYS stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 34,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Niederländer erhöhten das Tempo im Zuge ihrer Neuaufstellung, schrieb Namita Samtani am Donnerstag anlässlich der Managementaussage zum Renditeziel im Firmen- und Großkundengeschäft./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 28,50EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,00

Kursziel alt: 34,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

