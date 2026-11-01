Bis zu $440.000 fürs Wohnen auf dem Kreuzfahrtschiff: Dann müssen alle ausziehen

Wie CNBC, Reuters und die Nachrichtenagentur Associated Press berichteten, lag die "Villa Vie Odyssey" im kambodschanischen Hafen Sihanoukville fest. An Bord befanden sich zuletzt 203 Passagiere und 156 Besatzungsmitglieder. Das Kreuzfahrtschiff war im Oktober 2024 in Belfast gestartet und sollte seinen Bewohnern ein dauerhaftes Zuhause auf See bieten. Langfristige Wohnrechte für Suiten wurden für rund 230.000 bis zu 440.000 US-Dollar angeboten. Hinzu kamen laufende Unterhaltskosten.

Nur sieben Stunden Zeit, um das Schiff zu verlassen: Für 203 Passagiere einer Luxus-Weltkreuzfahrt ist der Traum vom dauerhaften Leben auf See in Kambodscha abrupt geplatzt. Der Betreiber Villa Vie Residences hat seine jahrelang geplante Weltreise gestoppt, nachdem die Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs explodiert waren. Besonders drastisch: Die monatlichen Treibstoffkosten pro Kabine stiegen nach Unternehmensangaben von 1.800 auf bis zu 8.000 US-Dollar (rund 6.900 Euro) – ein Anstieg um 344 Prozent. Nun muss sich das Unternehmen innerhalb von 60 Tagen finanziell neu aufstellen. Ob die Reise jemals weitergeht, ist ungewiss.

Der Iran-Krieg brachte das Geschäftsmodell ins Wanken. Die eingeschränkte Schifffahrt durch die Straße von Hormus verteuerte insbesondere in Südostasien die Versorgung mit Schiffstreibstoff erheblich. Der Betreiber verlangsamte deshalb seine Reiseroute und verlängerte Hafenaufenthalte, um Kosten zu sparen. Vergeblich: Die zusätzlichen Ausgaben ließen sich nicht vollständig an die Bewohner weitergeben.

Besonders bitter ist die Situation für Passagiere, die ihr bisheriges Leben für die Weltreise aufgegeben hatten. Laut AP berichteten mehrere Bewohner, sie hätten lediglich sieben Stunden Zeit zum Verlassen des Schiffes erhalten. Einige erklärten, entgegen den Ankündigungen des Unternehmens zunächst keine ausreichende Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft bekommen zu haben.

Doch die Treibstoffkrise war offenbar nicht das einzige Problem. Passagiere berichteten von wiederholten Nachforderungen für Betriebskosten, mangelhafter Internetversorgung und sinkender Qualität an Bord. Eine Bewohnerin erklärte zudem, dass Besatzungsmitglieder nicht bezahlt worden seien. Diese Vorwürfe sind nicht unabhängig bestätigt.

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Für die Betroffenen stehen erhebliche Summen auf dem Spiel. Eine 69-jährige Amerikanerin hatte nach eigenen Angaben 120.000 US-Dollar für ihre Kabine bezahlt, um bis zu 15 Jahre auf See leben zu können. Einige Passagiere hoffen weiterhin auf eine Rettung des Projekts. Eine Bewohnerin brachte sogar die Idee ins Spiel, dass die Passagiere das Schiff selbst kaufen könnten, um ihre Weltreise fortzusetzen.

Der Betreiber will sich innerhalb der kommenden 60 Tage umstrukturieren und neues Kapital beschaffen. Ein konkreter Termin für die Wiederaufnahme der Weltreise existiert nicht. Statt wie geplant weitere Ziele in Asien, Afrika und Südamerika anzusteuern, müssen die Passagiere nun an Land eine Unterkunft finden. Der Fall zeigt, wie die explodierenden Energiekosten selbst außergewöhnliche Geschäftsmodelle zum Scheitern bringen können – mit teuren Folgen für Kunden, die ihre Ersparnisse in ein Leben auf See investiert haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



