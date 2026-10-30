BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 19800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Resultate des dritten Quartals seien solide ausgefallen, doch habe der Pharmakonzern den Jahresausblick wegen höherer Investitionen beibehalten, schrieb Justin Smith am Freitag./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 162,5EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 198

Kursziel alt: 198

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

