BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon sieht bei dem Pharmakonzern weiter wenig Impulse aus der Wirkstoffentwicklung, wie er am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb. Zudem betrachtet er das HIV-Geschäft als weiterhin schwierig./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 22,27EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17,5

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

