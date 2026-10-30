MPCM stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 1,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Senkung der Margenprognose markiere einen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Sie deute bei gutem Auftragseingang und stabilen Umsätzen auf Kostendruck hin. Es sei zwar möglich, dass der Finanzchef zunächst reinen Tisch machen wolle. Augustin vermutet aber eher ein ernsthaftes Problem./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:19 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 1,138EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1,20
Kursziel alt: 1,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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