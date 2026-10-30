MPCM stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 1,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Senkung der Margenprognose markiere einen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Sie deute bei gutem Auftragseingang und stabilen Umsätzen auf Kostendruck hin. Es sei zwar möglich, dass der Finanzchef zunächst reinen Tisch machen wolle. Augustin vermutet aber eher ein ernsthaftes Problem./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:19 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 1,138EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,20

Kursziel alt: 1,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

