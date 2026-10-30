MPCM stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Stefan Augustin ging am Donnerstag auf die Festlegung der Niederlande auf zwei Militärfahrzeugplattformen der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), das Armoured Combat Support Vehicle (ACSV) und den schweren Bergepanzer Wisent 2, ein. Deutz steckt aktuell in der Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG. Für Augustin ist die Bekanntgabe der Niederlande eine Bestätigung des von ihm erwarteten Potenzials, damit falle ein Timing-Risiko weg./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:54 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 9,755EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

